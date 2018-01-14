Грузинский телеканал обнародовал обещание Порошенко от 2007 года не действовать против РФ – в АП это назвали вбросом ФСБ

Близкий к лидеру «Руху новых сил» Михеилу Саакашвили грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал якобы копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированы февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России.

Об этом сообщил профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов в своем блоге.

«Грузинский телеканал «Рустави-2» сделал Петру Порошенко новогодний подарок - опубликовал факсимиле его заявления и обязательства в ФСБ РФ, датированные 2007 годом, в которых он давал обязательство не заниматься антироссийской деятельностью», - отметил Панфилов.

На копиях одного из якобы заявлений видно дату - 3 февраля 2007 года. Именно в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию.

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», - отмечено в заявлении.

В другом якобы заявлении к директору ФСБ Порошенко утверждает, что недопуск его на территории России является необязательным, «так как к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей «Партии регионов».

В то же время на фото этих же якобы документов написано, что Порошенко летает в Петербург к родителям жены старшего сына. Однако в сообщении «Страна» указано, что старший сын Алексей познакомился с будущей женой только во время обучения в международной школе INSEAD - то есть в 2011-2012 годах. А свадьба у них было только в 2013 году.

Вместе с тем, в пресс-службе Администрации Президента Украины заявили, что обнародованные грузинским телеканалом «Рустави-2» заявления в ФСБ РФ, написанные якобы Петром Порошенком, являются подделкой.

«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенка является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России», - говорится в заявлении.

В частности, руководитель пресс-службы президента Украины обращает внимание на то, что в 2007 году сын Порошенка Алексей не был женат.

«Наиболее красноречиво о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 не было жены», - объясняют в АП.

Как известно, 3 февраля 2007 года Петра Порошенко не пустили на территорию России. 6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.