Надеюсь, безвиза это не коснется, - евродепутат о борьбе с коррупцией в Украине

Пробуксовка борьбы с коррупцией в Украине многих в Евросоюзе разочаровывает.

Об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс в интервью Deutsche Welle.

«Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине (600 млн евро) из-за проблем в процессе реформ и невыполнения условий, по поводу которых мы достигли договоренностей. Потому Украине нужны деньги и финансовая поддержка, я вижу это и слышу от людей . Я считаю это хотя и печальным, но необходимым шагом ЕС. Я надеюсь, что на следующий период макрофинансовой помощи Украина выполнит все необходимые требования. По безвизовому режиму — его функционирования предусматривает выполнение некоторых условий, связанных с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что того, чего мы достигли как свободы для Украины в ЕС, мы не будем касаться», — сказала она.

По словам Хармс, она вместе с коллегами из Европарламента проведут переговоры в Киеве.

«Мы хотим четко объяснить, что именно должно быть сделано, чтобы в Украине заработал эффективный антикоррупционный суд и как мы оцениваем заключение Венецианской комиссии по этому поводу. Мы также хотим встретиться с генеральным прокурором и главой НАБУ. Это не наша задача судить о работе этих институтов, но мы хотим, чтобы все поняли, что мы надежные друзья, которые поддерживают всех тех в Украине, кто борется с коррупцией», — подчеркнула она.

Напомним, ЕС не стал лишать Украину безвизового режима, но выдвинул шесть требований.