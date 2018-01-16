В «ОБ» назвали задержание на взятке депутата Николаевского горсовета Копейки политическим заказом

В официальном заявлении представители Николаевской городской организации партии «Оппозиционный блок» назвали задержание на взятке депутата Николаевского горсовета Игоря Копейки политическим заказом власти.

Свое заявление Николаевская городская организация партии «Оппозиционный блок» опубликовала на своей официальной странице и странице в Facebook.

«Сегодня ночью Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании депутата Николаевского городского совета от Оппозиционного блока Игоря Копейки, при этом без решения суда назвав и его, и его сына, и его помощника преступной организацией, без каких-либо доказательств и судебных решений обвинив в воровстве и даче взятки. На основании каких законов гражданин Украины признаётся виновным без решения суда? Или в Украине отменили презумпцию невиновности? Сразу хотим заявить о том, что вся информация, распространённая в СМИ, не соответствует действительности.

По утверждению правоохранительных органов, задержание произошло «на горячем» – а именно, дома у Игоря Копейки. На каком «горячем» можно задержать человека дома? Тем более сложно представить, как можно у себя дома предлагать денежное вознаграждение работнику прокуратуры? Или они вместе с прокурором пили горячий чай дома, а потом его задержали? О каком «горячем» может идти речь при задержании вечером в домашней обстановке?

Хотим обратить ваше внимание, что, по заявлению прокуратуры, некую взятку оппозиционер якобы давал прокурору еще в декабре, а потом ещё и в январе. То есть, после так называемого первого инцидента прошел месяц. Почему же прокуратура заявила об этом только сейчас и не провела задержание на месте возможного преступления? Или все-таки преступления не было? А все эти манипуляции происходят из-за того, что десятки обвинений, которые звучали из уст работников правоохранительных органов, оказались ложью? Или из-за того, что судьи все чаще начинают отказываться нарушать закон и выносят такие решения, которые идут вразрез с заявлениями прокуратуры? А, возможно, новое шоу было необходимо, чтобы отвлечь внимание от пресс-конференции украинских адвокатов, которые должны приоткрыть занавес над теми преступлениями, которые происходят в учреждении, которое, наоборот, обязано защищать закон.

Оппозиционный блок – это организация, которую поддерживает абсолютное большинство населения в Николаеве, и мы будем продолжать отстаивать соблюдение законных прав граждан в нашей стране. Мы уверены, что Игорь Копейка сможет в правовом поле доказать невиновность свою и своего сына. А на скамье подсудимых окажутся заказчики этих уголовных дел. Все понимают, что время этой власти стремительно заканчивается и всем исполнителям придётся отвечать за выполнение этих заказов», - говорится в сообщении.