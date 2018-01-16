Следователи СБУ провели повторный допрос Саакашвили и записали образцы его голоса

Сотрудники Службы безопасности Украины провели повторный допрос экс-президента Грузии и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

Допрос длился около двух часов, после чего политик покинул Управлении Службы безопасности Украины в Киеве. По завершению допроса Саакашвили не дал никаких комментариев журналистом. Однако его адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что сотрудниками СБУ были проведены все запланированные следственные действия.

«Допрос проходил около двух часов… Сегодня было следственное действие по отбору образцов голоса. В рамках этого следственного действия мы дали свои пояснения и протесты. Это следственное действие завершено», — заявил Чернолуцкий.

Напомним, 10 сентября, экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.

Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.