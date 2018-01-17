Одесский НПЗ переходит под контроль окружения Кононенко, - СМИ

Фонд государственного имущества основал государственное предприятие «Одесский нефтеперерабатывающий завод», куда планируют передать целостный имущественный комплекс завода.

Об этом пишет «Экономическая правда».

По данным издания, регистрация предприятия была завершена неделю назад – 12 января.

Как известно, в рамках расследования против группы ВЕТЭК Сергея Курченко, в состав которой Одесский НПЗ вошел в 2013 году, предприятия конфисковали в пользу государства.

После передачи активов завода в ГП «Одесский НПЗ», предприятие фактически станет контролироваться окружением первого замглавы фракции БПП Игоря Кононенко.

Подтверждением этого, пишет издание, может служить тот факт, что новым директором Одесского НПЗ был назначен Юрий Столяров. Его кандидатуру одобрили в конце прошлого года на конкурсе Фонда госимущества, который курировал замглавы ведомства Владимиром Державиным – экс-помощником Кононенко в статусе народного депутата.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Николаевоблэнерго» от братьев Суркисов перешло под управление соратника Порошенко.