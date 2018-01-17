Президент Грузии признал, что дела против Саакашвили «бьют» по имиджу страны

Георгий Маргвелашвили Дело о растрате против экс-президента Михеила Саакашвили, в котором фигурировали дорогие пиджаки, сказалось на имидже страны и уголовных делах против экс-чиновников.

Об этом в интервью «Rustavi2» рассказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, передает «Грузия онлайн».

- После того, как я снял гриф, эти скандальные документы были показаны в эфире и через некоторое время я оказался в неудобном положении на многих встречах на высоком уровне. Меня спрашивали: вы серьезно судите президента за это?, — сказал Маргвелашвили.

По его словам, именно после этого Интерпол изъял многих высокопоставленных чиновников из списка разыскиваемых.

- После снятия грифа, когда мы сообщили миру, что мы ловим президента за пять пиджаков, были сняты с розыска по красному циркуляру (Интерпола — ПН) те люди, предание которых правосудию было очень важно. Например, Адеишвили (экс-министр юстиции — ПН). Они увидели стандарт и создавшийся имидж грузинского правосудия. Почему Адеишвили сняли с розыска? Потому что они увидели этот политический стандарт, — подчеркнул Маргвелашвли.

Президент считает, что Грузия оказалась заложницей двойных стандартов в деле Саакашвили.

- У меня создается впечатление, что политическая реальность в мозгу людей необычно деформируется. Нам не нравился Саакашвили из-за того, что устраивали разгон на телевидении, после митинга на улице оставались погибшие, нам не нравился Саакашвили потому, что много людей сидело в тюрьме. А после таких призывов оказалось так, что когда я еду в Европу, меня спрашивают: вы были в оппозиции потому, что он неправильно купил пиджаки и суши за высокую цену?, — сказал Маргвелашвили.

Отметим, ранее прокуратура Грузии Обвинила Саакашвили в расходах на приобретение венка в сумме €505, который официальная делегация Грузии принесла на похороны президента Чехии Вацлвав Гавела.

Напомним, ранее Саакашвили в Грузии заочно приговорили к трем годам лишения свободы.