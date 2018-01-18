Назначенная менее месяца назад управделами исполкома Николаевского горсовета написала заявление на увольнение

Юлия Литвинова Назначенная на должность менее месяца назад управляющая делами Николаевского городского совета Юлия Литвинова написала заявление на увольнение.

О своем решении уволиться с должности Литвинова написала на своей странице в Facebook.

Как известно, за неделю до конца 2017 года депутаты Николаевского горсовета утвердили новых вице-мэров Николаева, среди которых была назначена на должность управляющей делами Юлия Литвинова.

«Хочу сообщить, что сегодня, 17 января 2018 года, мною подано заявление об увольнении с занимаемой должности управляющего делами исполнительного комитета Николаевского городского совета. Принятие данного решения обусловлено разногласием позиций по процедуре оформления документов при моем переводе с занимаемой раннее должности директора департамента городского головы на должность управляющего делами, после предусмотренного законодательством прохождения депутатских комиссий и утверждения моей кандидатуры на сессии депутатами городского совета. С целью получения официальных разъяснений были направлены запросы в соответствующие органы. Данное решение обдумано и взвешено, ибо не считаю возможным занимать этот пост до полного, юридически грамотного урегулирования данного вопроса», - написала Литвинова.

В комментарии «Преступности.НЕТ», Юлия Литвинова уточнила, что под соответствующими органами, в которые были направлены запросы с просьбой о разъяснении процедуры назначения, имеется в виду Национальное агентство противодействие коррупции (НАПК).

Напомним, что сразу после назначения на должность, Литвинова, в комментарии изданию говорила, что первым делом намерена вводить электронный документооборот.