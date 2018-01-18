Официально: Место избранного вице-мэром Крыленко в Николаевском горсовете занял Шанайца

Александр Шанайца официально стал депутатом Николаевского городского совета.

Представление его в качестве депутата состоялось во время сессии Николаевского горсовета, в четверг, 18 января.

Глава избирательной комиссии города Николаева Дарья Овчинникова зачитала соответствующее решение избиркома. Основанием для этого стало то, что депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Крыленко стал первым вице-мэром и сложил с себя полномочия депутата Николаевского горсовета. А следующим в партийном списке значился Александр Шанайца.

В ходе сессии он зачитал присягу депутата Николаевского городского совета и занял место среди депутатов фракции БПП.

Из информации, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам Местных выборов 2015 года, депутатом Николаевского городского совета станет Александр Шанайца. Он шел на выборы от 39 округа. В случае, если он станет депутатом, то будет представлять 39 округ на пару с депутатом от «Оппозиционного блока» Александром Гусевым.

Справка:

Александр Шанайца, 1977 года рождения, образование высшее, беспартийный, директор ОАО «Николаевский домостроительный комбинат». На выборох в Николаевский городской совет 2010 года баллотировался от партии «Зелених». Был председателем этой городской парторганизации. Фирма, директором которой является Александр Шанайца занимается строительством.