«Прошел спецпроверку»: Казакова заявила, что Андриенко будет в течение дня назначен вице-мэром Николаева

Юрий Андриенко Юрий Андриенко, который был утвержден Николаевским городским советом на должность заместителя городского головы Николаева, прошел спецпроверку и будет официально назначен вице-мэром.

Об этом в ходе сессии Николаевского горсовета заявила и.о.городского головы Николаева-секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова.

- Юрий Георгиевич прошел спецпроверку и будет сегодня назначен на должность, - заявила Казакова.

Как известно, при согласовании кандидатур вице-мэров на депутатских комиссиях, Татьяна Казакова представляла Юрия Андриенко в качестве заместителя по архитектурным и земельным вопросам.

Юрий Андриенко, занимал должность первого вице-мэра при Владимире Чайке, Владимире Коренюгине и Юрии Гранатурове. Стал первым заместителем мэра Николаева еще в 2010 году, после того, как на тот момент городской голова Владимир Чайка вступил в Партию регионов и выиграл очередные местные выборы. Тогда Юрия Андриенко называли ставленником губернатора Николая Круглова, у которого Андриенко работал до этого начальником организационного отдела Николаевской областной государственной администрации.

Отметим, что Юрий Андриенко запомнился тем, что 23 ноября 2013 года подал в Николаевский окружной административный суд иск с просьбой запретить николаевскому «Евромайдану» проводить свои собрания на главной площади города.

Когда Александр Сенкевич выиграл выборы, Андриенко единственный из вице-мэров не захотел с ним работать и уволился.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета большинством голосов проголосовали за назначение новых заместителей Николаевского городского головы и внесли изменения в состав исполнительного комитета Николаевского городского совета.