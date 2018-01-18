Нардепы приняли закон о приватизации госимущества

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 18 января 2018 года приняла закон о приватизации государственного имущества.

За соответствующее решение проголосовали 266 нардепов, передает «РБК-Украина».

Закон устанавливает упрощенную классификацию объектов приватизации на объекты малой и большой приватизации; требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в приватизации; ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов; расширен круг объектов, которые могут подлежать приватизации.

В связи с этим меняется подход к продаже малых и крупных предприятий. Новый закон четко устанавливает 11 месяцев для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой. Если стоимость активов предприятия за последний год превысила 250 млн гривен, то это объект большой приватизации, который будет продаваться с привлечением советника, все меньшее - это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных платформах.

Документ также устанавливает четкий порядок приватизации; требования к формированию и утверждению перечней объектов, подлежащих приватизации; порядок принятия решения о приватизации.

Инициировать приватизацию объектов смогут государственные органы приватизации, уполномоченные органы управления, другие субъекты управления объектами государственной собственности или покупатели.

Отметим, Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект о приватизации №7066 9 ноября 2017 года. Документ поддержали 258 парламентариев. По словам и. о. главы ФГИ Виталия Трубарова, подготовка этого проекта проходила сложно.

- Мы проводили много «круглых столов», было подано более 700 поправок, большинство мы учли. Проект был расширен, в него были внесены положения и присоединены вопросы приватизации коммунального имущества. Сам смысл закона остался прежним - приватизация упрощается, мы идем навстречу инвесторам, сокращаем сроки подачи документов, - отмечал он.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что проведение приватизации государственного имущества и создание антикоррупционного суда являются одними из основных рекомендаций Международного валютного фонда.

Ранее Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. В список вошли около 100 объектов, которые по классификации относятся к группе В, Г, Е. В частности, в перечень попали ряд энергетических компаний, а именно, «Сумыхимпром», Львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», «Криворожская теплоцентраль», «Львовская угольная компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат» и другие.

По словам Трубарова, фонд планирует получить от приватизации указанных объектов около 22,5 млрд гривен.

- Это реальная сумма, которую фонд выполнит. В ближайшее время Верховная Рада примет новый закон о приватизации, который не только упростит процесс приватизации и сократит сроки подготовки, но и станет ясным инвесторам. Поэтому следующий год должен стать годом большой приватизации, - отметил Трубаров.

Напомним, ранее фонд Госимущества опубликовал новые даты приватизации «Николаевской ТЭЦ» и «Николаевоблэнерго».