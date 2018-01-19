Охранник Януковича рассказал, как экс-президент бежал из Киева в Крым

Виктор Ризниченко, бывший охранник Виктора Януковича, рассказал подробности побега экс-президента из Киева в Крым через Россию 21-23 февраля 2014 года.

Об этом сообщает «Лига».

Бывший охранник президента во время допроса в Оболонском суде Киева упомянул вертолеты, предположительно российские, которые забрали Януковича под Бердянском. По словам Ризниченко, утром 21 февраля Янукович находился в Киеве на своем рабочем месте, около 18:00 он выехал кортежем в Межигорье, а примерно в 22:00 вылетел из Межигорья двумя вертолетами «в неизвестном для меня направлении». Как рассказал свидетель, спустя несколько часов ему было поручено в составе передовой группы выехать в Харьков.

- Со мной также выезжали еще несколько авто... Выезжали группами, встретились на 110-м километре трассы Киев – Харьков, - подчеркнул сотрудник УГО.

В Харьков Ризниченко и его коллеги прибыли в 10:00 22 февраля, Янукович уже был там в резиденции. Экс-президент должен был принять участие в съезде Партии регионов, однако его отменили, и во второй половине дня Янукович кортежем выехал в харьковский аэропорт, сообщил свидетель.

- В аэропорту было два вертолета. В один сели Янукович, несколько сотрудников охраны, во второй – начальник службы безопасности президента, семья и другие сотрудники охраны, - отметил он.

По словам Ризниченко, через час после вылета «в неизвестном направлении» диспетчер потребовал от экипажа вернуться в Харьков, якобы это «команда (Александра) Турчинова». Однако из-за нехватки горючего, на которую сослались пилоты, вертолеты сели в Донецке. Из донецкого аэропорта Янукович и его сопровождение попытались вылететь на двух самолетах, но из-за отсутствия необходимых документов вылет был запрещен пограничниками, сообщил охранник.

Ризниченко рассказал, что после этого группа приехала «в большой дом в Донецке», а спустя несколько часов, около 22:00 22 февраля, Янукович с охраной выехал в направлении Крыма. Как отметил сотрудник УГО, возле Бердянска Запорожской области кортеж подъехал к полю.

- Осветили фарами это поле, и буквально сразу на него сели три вертолета Ми-8. На фюзеляже – красная звезда, неизвестные пилоты были в спецснаряжении, без шевронов или нашивок, - рассказал Ризниченко, предположив, что «это были вертолеты РФ».

Свидетель сообщил, что на вертолетах они прилетели в российскую Анапу, а оттуда отправились в Крым, прибыв 23 февраля в Ялту. Из Ялты Янукович выехал на базу Черноморского флота РФ в Севастополе. Там экс-президент предложил охранникам при желании ехать дальше с ним, однако куда – не уточнил. Более 10 человек согласились, остальные, включая Ризниченко, отказались.

По словам свидетеля, последний раз он видел Януковича на плацу российской воинской части в Крыму около 23:00 23 февраля, а утром следующего дня отправился в Киев.

Напомним, что ранее суд ЕС признал законным замораживание активов Виктора Януковича и его сына.