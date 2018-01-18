Назначение «транспортного» вице-мэра Николаева: Турупалов уволился «по почте», а от Садыкова заявления о приеме еще не поступило

Александр Садыков Антон Турупалов, который при экс-мэре Николаева Александре Сенкевиче был назначен на должность вице-мэра по вопросам транспорта подал заявление на увольнение по почте.

Об этом сообщила и.о.городского головы Татьяна Казакова в комментарии журналистам, после 34-й сессии Николаевского горсовета.

Так, по ее словам, на сегодняшний момент на официальную почту горсовета пришло заявление Антона Турупалова с просьбой его уволить с занимаемой должности. Вместе с тем, Какзакова добавила, что вопрос по назначению вице-мэра по вопросам транспорта остается открытым - утвержденный заместителем данного направления Александр Садыков пока еще не подал заявление о приеме на работу.

Антон Турупалов - Антон Турупалов якобы подал заявление на увольнение по почте, но Садыков пока не назначен. И заявление о назначении на должность вице-мэра по транспорту от Александра Садыкова тоже не поступало, - сообщила Казакова.

Также она прояснила ситуацию с назначением других заместителей городского головы. По ее словам, из утвержденных вице-мэров официально назначен только Сергей Диндаренко. Что касается Юрия Степанца и Александра Омельчука, то те продолжают свою работу, как ранее назначенные вице-мэры.

При этом Казакова добавила, что спецпроверка по еще одному вице-мэру - Юрию Андриенко полностью закончена и сегодня она подпишет заявление о его назначении.

Владимир Крыленко Что касается Владимира Крыленко, которого утвердили на должность первого вице-мэра, то заявления от него еще не поступало и он продолжает работать на прежнем рабочем месте (занимает должность первого проректора ННУ имени Сухомлинского, - ПН). При этом Казакова добавила, что пока Крыленко не может вступить в должность первого заместителя, так как ее занимает Андрей Дадиверин, находящийся в отпуске.

Резюмируя, и.о. мэра отметила, что спецпроверка проходит в нормальном режиме, согласно закону она длится в течении 25 дней, но не по всем кандидатам поступили ответы от НАПК (Национальное агентство противодействию коррупции) и последний срок 19 января.

Напомним ранее сообщалось, что Владимир Крыленко и Александр Садыков до сих пор не назначены на должности заместителей городского головы Николаева.