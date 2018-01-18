В Баштанском районе разыскивают пропавшую без вести женщину

В Баштанском районе Николаевщины полиция разыскивает пропавшую без вести 54-летнюю Нину Олеговну Ауштоль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Женщина является жительницей села Екатериновка Баштанского района. 24 декабря она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 54-58 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, вес около 70-75 кг, волосы короткие, темные, окрашенные, глаза карие. Была одета в куртку синего цвета, красную косынку, синий халат, калоши резиновые черного цвета.

Граждан, которые владеют информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться по адресу: Баштанка, улица Бойченко, 5, или сразу по телефонам: +38 (05158) 2-71-56, (093) 263-34-54, 102.

Напомним, что ранее в Николаеве разыскивают без вести пропавшую девушку.