На сайте мэрии Николаева обнародовали новую структуру горисполкома: «Без вице-мэра по финансам»

На официальном сайте мэрии Николаева появилась обновленная структура исполнительных органов Николаевского городского совета.

Ознакомится с обновленной структурой можно по ссылке.

Ранее, на сайте было опубликовано распоряжение городского головы от 10 января «О распределении обязанностей между городским головой, секретарем городского совета, первым заместителем городского головы, заместителями городского головы, управляющим делами исполнительного комитета Николаевского городского совета».

Согласно этому распоряжению, обновленная структура значительно меняет распределение обязанностей между заместителями городского головы. В частности, ранее первый заместитель городского головы Николаева курировал управление коммунальной собственностью, решал экономические вопросы, отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами.

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Владимир Крыленко В новой структуре первому заместителю, на должность которого утвердили Владимира Крыленко, вверили управление социальным направлением. В результате Крыленко будет руководить работой департамента труда и социальной защиты населения; управления образования; управление здравоохранения; управление молодежной политики; управления по делам физической культуры и спорта; управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия; управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения; отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами; службы по делам детей; городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Сергей Диндаренко В то же время, в подчинение заместителя городского головы по вопросам бюджетной политики, экономического развития, коммунальной собственности и жилищной политики, на должность которого утвердили Сергея Диндаренко, перешли департамент экономического развития; департамент финансов; управление коммунального имущества; отдел учета и распределения жилья.

Что касается заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрия Степанца, то он будет курировать работу департамента ЖКХ и управления капитального строительства.

Юрий Андриенко В свою очередь, Юрий Андриенко как заместитель городского головы по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений будет руководить департаментом архитектуры и градостроения и управлением земельных ресурсов.

Оставшийся в должности заместителя по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук будет по прежнему отвечать за работу департамента энергетики, энэргосбережения и внедрения инновационных технологий.

При этом Владимир Садыков, которого утвердили на должности вице-мэра по вопросам транспорта, будет руководить управлением транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций.

Обязанности управляющего делами исполнительного комитета остались неизменными. Отчитываться о своей работе управделами будут департамент обеспечения деятельности исполнительных органов, отдел кадров, отдел бухгалтерского учета, отдел стандартизации и внедрения электронного документооборота, хозяйственно-эксплуатационный отдел, техническо-транспортный отдел, архивный отдел, а также отдел информации и использования документов ликвидированных учреждений (трудовой архив).

Татьяна Казакова В подчинении городского головы, обязанности которого на сегодняшний день исполняет Татьяна Казакова находятся администрации районов Николаева, департамент городского головы, департамент по предоставлению административных услуг, юридический департамент, управление государственного архитектурно-строительного контроля, патронатная служба городского головы, сектор защиты информации. Помимо это Казакова расписала на себя курирование работой департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

Стоит отметить, что по распоряжению Татьяны Казаковой были внесены изменения и в вопрос подотчетности коммунальных предприятий. Так, о своей работе Владимиру Крыленко будут отчитываться КП «Дочернее предприятие стоматологической поликлиники №1», КП «Дочернее предприятие стоматологической поликлиники №2», КП «Стоматология № 3», КП НГС «Загородное детское учреждение оздоровления и отдыха «Дельфин», КП «Аптека», КИП по организации питания в учебных заведениях, КУ «Центральный городской стадион», городской приют для граждан пожилого возраста и инвалидов. За Диндаренко закрепили КП «Николаевская овощная база», КП НГС «Городское рыночное хозяйство», КП «Николаевсудпром», КП «Таймсет».

Юрий Степанец Юрий Степанец будет отвечать за работу всех городских ЖЭКов, КП «Гуртожиток», НКП «Николаевводоканал», КП «Николаевкоммунтранс», КП НГС «Николаевская ритуальная служба», КП «Хозрасчетный участок механизации строительства», Коммунальное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие, КП «ЭЛУ автодорог», КП «Горизонт – ГКП», КП НГС «Центр защиты животных», КП «Дорога», КП НГС «Капитальное строительство города Николаева», а также КП НГС «Николаевские парки».

Под управление Юрия Андриенко попали КП «Николаевское междугородное бюро технической инвентаризации», КП «Хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро», КП «Хозрасчетное проектно-изыскательских бюро».

Александр Омельчук Александр Омельчук будет курировать работу КП НГС «Институт социально-экономического развития города» и КУ НГС «Центр энергоэффективности Николаева».

В то же время, Александр Садыков будет заниматься вопросами КП НГС «Николаевэлектротранс» и КП НГС «Аэропорт Николаев», а управделами исполкома - КП «Городской информационно-вычислительный центр», КП «Телерадиокомпания «МАРТ», а также КУ НГС «Агентство развития Николаева».

Владимир Садыков Примечательно, что вопрос официального назначения заместителей городского головы остается открытым. В частности, Владимир Крыленко и Александр Садыков до сих пор не назначены на должности заместителей городского головы Николаева. Крыленко пока не может вступить в должность первого заместителя, так как ее занимает Андрей Дадиверин, находящийся в отпуске, а Александр Садыков пока еще не подал заявление о приеме на работу.

Из утвержденных вице-мэров официально назначен только Сергей Диндаренко. При этом Александр Омельчук и Юрий Степанц также являются уже назначенными заместителями, так как были трудоустроены еще при экс-мэре Александре Сенкевиче.

По еще одному вице-мэру - Юрию Андриенко несколько дней назад была завершена спецпроверка. А вот вопрос того, кто на данный момент будет занимать должность управляющего делами Николаевского исполкома, пока не решен. Спустя менее чем через месяц Юлия Литвинова, которую горсовет утвердил на эту должность, написала заявление об увольнении.