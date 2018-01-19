Торговля с «ЛДНР» вполне законна, - первый вице-премьер Кубив

Первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что торговля с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей не противоречит действующему украинскому законодательству.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Так, во время часа вопросов к правительству, представитель «Самопомичи» Егор Соболев спросил Кубива, когда будет прекращена торговля с оккупированными территориями.

«Торговля, которая сегодня есть в Украине, во-первых, соответствует законодательству, во-вторых — целостности Украины, а, в-третьих, мы говорим о гражданах, которые сегодня проживают на территории Украины», — ответил на это Кубив.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.