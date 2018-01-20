В США случился «шатдаун» - федеральное правительство временно приостановит свою работу

Сенат США вечером в пятницу, 19 января, не принял проект временного финансирования федерального правительства. Целью проекта было избежать так называемого «шатдауна» (government shutdown) – временной приостановки работы органов власти и госучреждений из-за отсутствия финансирования.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Временный бюджет не поддержало достаточное количество демократов, чтобы в итоге проект набрал необходимые 60 голосов. Республиканцы, которые поддерживают предоставление финансирования, в верхней палате имеют 51 место. В поддержку законопроекта нашлось лишь 50 голосов против 49 – пятеро демократов высказались за временное финансирование, одновременно пятеро республиканцев – против. Накануне законопроект о предоставлении финансирования до 16 февраля одобрила Палата представителей Конгресса США.

Нынешний проект временного бюджета – уже четвертый по счету. Последняя резолюция была принята в конце декабря 2017 года, срок ее действия истекает в полночь 20 января. Теперь федеральные учреждения закроются, а большинство их сотрудников пойдут в неоплачиваемые отпуска. Правительство сможет финансировать только самые необходимые расходы. Дональд Трамп отменил свою поездку во Флориду, под вопросом и его визит в швейцарский Давос на следующей неделе.

Бюджетный спор между демократами и республиканцами касается расходов на оборону и финансирование строительства стены на границе с Мексикой, на которую планируется потратить 18 миллиардов долларов США. В частности, демократы настаивают на том, чтобы расходы на оборону не росли по сравнению с другими статьями. Кроме того, многие демократы отказываются утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, которые въехали в США несовершеннолетними.

В последний раз «шатдаун» в США случился в октябре 2013 года при президентстве Барака Обамы и продолжался 16 дней.

Напомним, ранее американские конгрессмены обеспокоились психическим здоровьем Трампа и обратились к специалисту.