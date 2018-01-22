В управлении инфраструктуры Николаевской ОГА инициировали проверку «выполнения поручений» – Максименко не комментирует

Валентин Гайдаржи и Юрий Гранатуров Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи распорядился создать рабочую группы и провести проверку в управлении инфраструктуры.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении № 4-р, размещённом на официальном сайте Николаевской ОГА от 10 января.

«Членам рабочей группы провести проверку состояния соблюдения Конституции Украины и законов Украины, выполнения актов и поручений Президента Украины, Кабинета Министров Украины, распоряжений и поручений председателя облгосадминистрации в управлении облгосадминистрации и предоставить материалы по результатам проведенной проверки для обобщения в организационный отдел аппарата облгосадминистрации», - говорится в распоряжении.

Контроль за его выполнением Гайдаржи возложи на руководителя аппарата ОГА Юрия Гранатурова.

Начальник управления Андрей Максименко на просьбу «Преступности.НЕТ» объяснить с чем связана данная проверка, и есть ли уже результаты, отказался от каких-либо комментариев.

Как известно, в свое время Гранатуров, будучи секретарем Николаевского городского совета, исполнял обязанности мэра Николаева, тогда как Гайдаржи занимал должность заместителя.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о проведении проверок на фирмах-перевозчиках, инициированных Максименко, после которых не раз звучали предупреждения о разрыве договоров и т.п.