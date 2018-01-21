Украина передала боевикам на Донбассе помилованную Порошенко женщину

Ирина Геращенко Украинская сторона передала поддерживаемым Россией боевикам на Донбассе женщину, которую накануне помиловал президент Петр Порошенко ради освобождения из плена террористов украинских заложников.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, народный депутат Ирина Геращенко в своем Facebook.

«Как только-что проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», - написала она в соцсети.

По словам нардепа, эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть грудной ребенок.

«Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного», - заявила Геращенко.

Она также добавила, что украинская сторона в настоящее время работает «над позитивными новостями для всех других наших заложников».

«У нас есть поручение от президента, что очередная волна освобождения наших должно состояться как можно скорее. Прилагаем всех усилий. И надеюсь - так и будет», - резюмировала политик.

Напомним, что Президент Петр Порошенко собирался помиловать еще одну осужденную, чтобы продолжить работу над освобождением украинских заложников на Донбассе.