Мэр Южноукраинска не доволен децентрализацией, так как «часть средств изымается» для малообеспеченных городов

Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный не доволен тем, что город служит «Робин Гудом» для обеспечения малообеспеченных городов, хотя в городе есть и свои не менее важные проблемы.

Об этом он рассказал «Украинской правде».

Так, по словам Пароконного у Южноукраинска «самодостаточный бюджет», который формируется за счет налогов, однако исходя из децентрализации город не может в полной мере использовать заработанные деньги.

«Часть средств изымается - мы служим донором для реципиентов, городов, которые не могут свести концы с концами. Нам также средств не хватает, но когда в гостях были скандинавы, сказали, что у них тоже есть «закон Робин Гуда», когда богатые делятся с бедными», - посетовал мэр города.

Также, он заявил, что в этом году руководству «не удалось отстоять минимально необходимый для общества бюджет», но при этом он не хуже, чем в прошлом году и их это устраивает.

Кроме того, Пароконный рассказал и о других проблемах города, которые волнуют граждан. В первую очередь это цены на жилищно-коммунальные услуги.

«Они не должны столько стоить, сколько стоят, потому что съедают минимум половину семейного бюджета. Из достижений - мы снизили тариф на обращение с бытовыми отходами в 5 раз», - говорится в сообщении.

Также, это безопасность, доступная и качественная медицина и образование. При этом, с некоторыми проблемами руководство города справляется.

«Есть также отдельные проблемы нашего города, например, качество воды. Через нее случались и гепатиты, и какие хочешь заболевания. Половину домов мы оборудовали соответствующими фильтрами с ультрафиолетовыми лампами. Когда вода очень грязная, на выходе мы получаем в 10 раз чище», - отмечает Пароконный.

В тоже время, южноукраинцы справились с еще одной проблемой, которая связана с бездомными собаками, так как год назад в городе создали приют, где находится более 200 собак. Также в Южноукраинске построили ЦНАП, где жителям предоставляют более 200 видов услуг.