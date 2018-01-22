Порошенко уволил главу Вознесенской райгосадминистрации

Наталья Баланюк Президент Украины Петр Порошенко уволил Наталью Баланюк с должности председателя Вознесенской райгосадминистрации.

Об этом идет речь в распоряжении Президента Украины №18/2018-рп от 22 января.

«Уволить Баланюк Наталью Юрьевну с должности председателя Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отменой допуска к государственной тайне», – говорится в документе.

Напомним, ранее Наталья Баланюк рассказала, что в ОГА хотят ее уволить «из-за депутатов от БПП». Также глава Вознесенской РГА заявила, что глава ОГА Савченко и вице-губернатор Гайдаржи давили на нее, чтобы отдать перевозки «нужному» бизнесмену.