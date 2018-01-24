Полиция заподозрила бухгалтера николаевского колледжа в мошенническом сборе денег со студентов

В Николаеве полиция заподозрила бухгалтера Николаевского юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» в мошенничестве для присвоения денег студентов.

Об этом свидетельствует определение Заводского районного суда Николаева об аресте третей части квартиры подозреваемой.

По данным следствия, бухгалтер колледжа ввела в заблуждение студентов и собрала с них деньги якобы на обучение. Она собрала с 17 студентов по 4 тысячи 860 гривен, но более 80 тысяч в кассу института так и не поступили, а были присвоены.

Согласно документу, полиция внесла эти ведомости в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 1, 2 статьи 190 («Мошенничество») и части 1, 3, 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве Заводский районный суд признал виновным во взяточничестве 78-летнего доцента кафедры Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова и приговорил его к штрафу 25,5 тысяч гривен.