Депозит депозиту рознь: Сенкевича «ушли», Лукову намекнули, а Савченко – догадайтесь сами

Не смогла пройти мимо, уж извините, но я напомню.

Совсем недавно николаевское издание «Мой город» опубликовало заявление нардепа Александра Ливика, который поддал критике мэра Вознесенска Виталия Лукова за неэффективное использование средств, выделенных на строительство солнечной электростанции. Он заявил буквально следующее:

- Когда Вознесенск получил первые 18 миллионов гривен, а получили они их 12 июля, потом только им добавляли. Сейчас у них лежит 21 миллион или около того по вот этой солнечной станции. Так вот, деньги просто лежат почти 7 месяцев. 20 миллионов 7 месяцев лежат без движения… Задаю вопрос: чего вы НЕ ПОЛОЖИЛИ эти средства НА ДЕПОЗИТ? Вы бы сегодня плюсом имели 2 миллиона к ним. Сейчас им Счетная палата задаст эти вопросы.

Хороший вопрос. С другой стороны, еще свежи в памяти те многочисленные критические заявления относительно размещения бюджетных средств на депозите только в адрес уже бывшего мэра Николаева Сенкевича. Но его-то как раз наоборот «хлестали» за то, что он деньги в банк положил)) Начиная от Луценко, заканчивая экс-губернатором Мериковым и местными обиженными...

И комментируя свой «уход» Сенкевич говорил, что именно информацию о деньгах на депозите его «доброжелатели» использовали против него в Администрации Президента:

- Сегодня братва доносит информацию до Администрации и до самого Президента, что мэр Николаева держит деньги на депозите, не поддерживает президентские программы, поэтому надо ему «влупить». Вот и собрали голоса – кого-то напугали уголовными делами, у кого-то бизнес «прижали» и так далее. Эта бандитская манера ведения политических дел, которая была раньше при Партии регионов, просто трансформировалась и изменила немного окрас, но по сути осталась прежней.

Так или иначе, а среди активных критиков Сенкевича по этому поводу был коллега Ливика и по парламенту, и по партии Макарьян. Он припоминал Сенкевичу деньги на депозите и в день «роковой сессии» 5 октября, мол, чего же он, когда у города есть такие деньги, не направляет их на стадион… И когда шаталось кресло под главой облсовета Москаленко в 2016-м году, до назначения Савченко, он же указывал ей на «залежи» в 300 миллионов.

- Это не распределенные до сих пор средства, которые просто лежат на депозитном счету. Вопрос - на каких условиях и почему. Я думаю новый губернатор займется и этим вопросом. Со своей стороны, с рядом коллег по Верховной Раде, мы уже общались по этому вопросу с представителями Кабмина и просили в ближайшее время прислать специалистов и провести аудит того, что происходит с финансовой дисциплиной и в Николаевском областном совете, и в Николаевской ОГА. О результатах Вы узнаете - они будут озвучены публично.

Как вы уже, наверное, догадались, никакой аудит проведен не был. Ну, или был, только результат положили в папочку до востребования, на какой-нибудь экстренный случай. И я скажу так: если деньги действительно не были распределены – Москаленко вполне еще могут задать вопрос. Впрочем, вопрос будет не по адресу, но разве это помеха?...

В случае же с Сенкевичем, все понимали, что размещенные на депозите деньги – это временно свободные средства, то есть распределенные по объектам, и которые уже по факту принесли городу немалую и уж точно не лишнюю прибыль. По словам экс-вице-мэра Николаева Валентины Бондаренко, город таким образом за год заработал 29 миллионов 160 тысяч гривен. Но, разве это было кому-то интересно? Разве кто-то из озвучивавших ересь дорожит репутацией? Хотя...

Единственное, что во всей этой истории еще может считаться актуальным, так это заявление Ливика, который пригрозил Счетной палатой Лукову. К чему бы это?

P.S. Да, и вовсе неудивительно, что к Савченко, у которого на депозит разметили деньги, выделенные на работы в аэропорту, вопросов нет.