Нардепы намерены отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение

Депутаты Верховной Рады хотят легализовать сокрытие дорогостоящего имущества. Для этого в парламенте зарегистрирован законопроект №7499, которым предлагается освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам состояний, происхождение которых он не может объяснить.

Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает, что чиновников можно будет привлекать к ответственности только в случае, если имущество приобретено незаконно.

Авторами законопроекта №7499 являются народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш (Народный Фронт), Геннадий Чекита и Андрей Шинькович (БПП). Свою позицию депутаты объясняют тем, что статья 368-2 УК украины «Незаконное обогащение» не отвечает требованиям Конституции Украины.

«Действующая редакция статьи 368-2 УК Украины нарушает конституционное право на презумпцию невиновности. Во-первых, оно предусматривает, что обязанность доказывания вины лица в совершении преступления лежит на стороне обвинения. При этом данная обязанность предполагает не только приведение доказательств вины лица, но и опровержение доводов его невиновности. Во-вторых, ни в коем случае такая обязанность не может возлагаться на обвиненную личность – «никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления». В-третьих, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суд», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, сообщают в Центре противодействия коррупции, депутаты пытаются «убить» уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. В случае если законопроект №7499 примут, чиновников будет очень сложно привлечь к ответственности за это.

«Сейчас чиновника ждет наказание от двух до десяти лет лишения свободы за приобретение, например, автомобиля, стоимость которого не соответствует официальным доходам его семьи. В этом и заключается преступление незаконного обогащения. Вместо этого законопроект предлагает установить ответственность чиновника исключительно за незаконное приобретение имущества – например, без должного соглашения или доверенностей от собственников имущества. Таким образом, приобретение государственными служащими чиновниками автомобилей и квартир, которые стоят в сотни раз больше его официального заработка, если это сделано официально, скажем в автосалоне – не подлежит уголовной ответственности, если законопроект будет принят парламентом», – объясняет руководитель юридического отдела ЦПК Елена Щербан.

Кроме того, законопроект фактически легализует сокрытие коррупционного имущества, оформленного на третьих лиц. Поскольку, по нынешнему законодательству, чиновники могут понести ответственность даже в том случае, если он будет фактическим владельцем имущества, записанного на родственников.

Если же в Раде проголосуют за законопроект №7499, то чиновники смогут скрывать дорогостоящие имущество и его станет невозмжно конфисковать. Таким образом, законопроект №7499 полностью уничтожает ответственность за незаконное обогащение.

Антикоррупционеры отмечают, что криминализация незаконного обогащения должна была обеспечить быструю идентификацию и наказание коррупционеров. Однако в Раде пытаются сделать все наоборот.

«Принятие этого законопроекта приведет к закрытию сотен громких уголовных дел. Например, будет закрыто производство против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который по версии следствия скрывает ценное имущество и элитный дом через фиктивный развод. Дело народного депутата Евгения Дейдея, стоимость нового имущества которого в 4 раза превышает доходы его семьи за его работу депутатом. Вынуждены будут закрыть и производство против главы Государственной аудиторской службы Лилии Гавриловой, необъяснимое имущество которой стоит почти 10 миллионов гривен. Во всех этих случаях чиновники больше не будут отвечать на вопросы происхождения средств и смогут защититься от ответственности, просто законно оформив приобретение», – говорится в заявлении ГПК.

Отметим, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году согласно требованию Европейского союза. Это было одним из требований ЕС для предоставления Украине безвиза, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленного меморандумом.

Напомним, антикоррупционная прокуратура вручила подозрение главе Госаудита в незаконном обогащении.