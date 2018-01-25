«В отношении и других депутатов из всех фракций», - и.о. мэра Николаева о запросе прокуратуры по «делу Копейки»

Татьяна Казакова По «делу Копейки» прокуратура запросила у Николаевского горсовета материалы не только в отношении подозреваемого в даче взятки прокурору депутата от «Оппозицинного блока» Игоря Копейки, но и ряда депутатов остальных фракций.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» рассказала исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова, на имя которой и пришел запрос.

Так, комментируя то, будет ли Николаевский горсовет давать оценку ситуации с задержанием депутата Копейки по подозрению в даче взятки прокурору, Казакова сказала следующее:

- Городской совет, каким-то решением не может давать оценку этим событиям, не получив решения какого-то суда. Что с моей стороны? На мое имя пришли документы из прокуратуры, при чем это не в отношении только Игоря Николевича Копейки. А и в отношении других депутатов из разных фракций. По этому делу. Поэтому мы готовим материалы и предоставляем (прокуратуре, - ПН). Из всех фракций, я еще раз подчеркиваю. Из всех фракций депутаты. Мы со своей стороны предоставляем все документы - пусть прокуратура решает.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека.

Кроме того, сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.