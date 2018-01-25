У министра культуры Нищука рассказали, кто оплачивал VIP-сервис в аэропорту Цюриха

Услуги VIP-сервиса в аэропорту швейцарского Цюриха, которыми воспользовался министр культуры Евгений Нищук, оплачивала принимающая сторона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министра Юлия Даценко.

Она рассказала, что в Швейцарии Нищук посетил Конференцию министров культуры стран-подписантов Европейской конвенции. Туда его пригласил президент страны.

«Во время которой (конференции, — ред.) проходили дебаты по вопросам Baukultur — культуры урбанизированной среды, ее роли в современном обществе и обсуждение вопросов наследия в странах Европы. И именно швейцарская сторона взяла на себя все расходы в Швейцарии, в частности, и трансфер до самолета всех приглашенных лиц со всей Европы», — утверждает пресс-секретарь министра.

По словам Даценко, Нищук возвращался в Украину эконом-классом и не покупал дорогостоящих сувениров. В доказательство этому она опубликовала фотографии посадочных талонов и приглашение.

Также она упрекнула СМИ в том, что они не написали об успешных переговорах министра культуры Украины с другими министрами, представителями ЮНЕСКО относительно ситуации в Крыму.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что министр культуры Евгений Нищук перед вылетом в Украину из аэропорта швейцарского Цюриха воспользовался услугами VIP-сервиса.