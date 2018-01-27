И.о. мэра Николаева назначила своим советником главу торгово-промышленной палаты

Катвалюк и Казакова Казакова назначила президента региональной торгово-промышленной палаты Николаевской области Игоря Катвалюка своим советником по вопросам экономики и внешнеэкономической деятельности.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

- Уверена, что привлекая квалифицированных специалистов в процесс принятия управленческих решений и прислушиваясь к их мнению, власть сможет решить насущные вопросы, которые до сих пор не решались, - сказала Татьяна Казакова.

Она добавила, что первым вопросом, который следует решить, является выведение из кризиса коммунально-производственного предприятия по организации питания детей.

- Сегодня, к сожалению, плохие показатели. Городская власть требует профессиональной консультации, как КОП должно выйти из кризиса, и я всегда открыта к советам с вашей стороны, - обратилась к предпринимателям Татьяна Казакова на заседании совета малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что тендер в 60 миллионов на питание николаевских детей выиграла одесская фирма, которую подозревали в хищении. Эта фирма обошла в тендере как раз коммунально-производственное предприятие по организации питания детей.