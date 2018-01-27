«Мы не видим решительных шагов по борьбе с коррупцией в Украине», - представитель Госдепа США

США не видит решительных шагов по борьбе с коррупцией в Украине и прогресса в реформах.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, сообщает «Немецкая волна».

Волкер отмечает прогресс Украины в реформах, но считает, что этот прогресс недостаточен.

- Украина за последние три года достигла большего прогресса по реализации некоторых реформ, чем за последние 25 лет, так что это позитивный знак. Но с другой стороны, этого далеко не достаточно, если учесть, сколько еще всего нужно сделать. Украина должна восстанавливаться от издержек конфликта, экономика должна расти быстрыми темпами. Украина должна привлекать иностранные инвестиции. Но дело в том, что мы не видим решительных шагов по борьбе с коррупцией и прогресса в реформах для того, чтобы у бизнеса возникло доверие, - говорит представитель Соединенных Штатов.

По его мнению, политическое руководство Украины хочет прекратить конфликт на Донбассе и восстановить территориальную целостность.

- Украина стала страной, где большое влияние приобрело крайне националистическое меньшинство. Большинство украинских политиков не являются ультраправыми националистами, но они должны быть осторожными, чтобы их не заподозрили в том, что они не борются за суверенитет и территориальную целостность государства. Поэтому они должны серьезно относиться к тому, как они выглядят в глазах общества. Они должны выступать за реинтеграцию регионов Украины, поэтому я не думаю, что они заинтересованы в продолжении конфликта, а действительно хотят его прекращения.

- Я думаю, что украинские политики очень обеспокоены своими политическими перспективами в преддверии выборов в следующем году и пытаются выживать в среде, где на протяжении многих лет не проводились какие-либо значительные реформы. Они не уверены в положительных результатах при условии, если бы они сейчас предприняли те или иные шаги. Если Украина когда-нибудь действительно соберется стать успешной страной с возможностями для роста, процветания и безопасности – а это то, чего хотят все украинцы – ей придется в конце концов совершить несколько больших шагов, - сказал Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что закон о Донбассе не противоречит Минским соглашениям.