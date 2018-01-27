На выборах в Чехии победил действующий пророссийский президент Земан

Действующий пророссийский глава Чехии Милош Земан переизбран на второй пятилетний президентский срок.

Об этом сообщает «Lidovky.cz».

После подсчета 99% голосов избирателей Земан одерживает победу во втором туре с результатом более 51%. Его оппонент - бывший глава Национальной академии наук Иржи Драгош - получил меньшую поддержку избирателей, примерно на 5%.

Драгош выиграл в Земана в четырех регионах, в частности в Праге. Земан лидировал в 10 чешских регионах.

Иржи Драгош признал поражение, поздравив Земана с победой и пожелал ему «силы и здоровья».

Второй тур выборов чешского президента проходил в пятницу и субботу. Интерес избирателей к голосованию оказался выше, чем две недели назад в первом туре и, по предварительным данным, выше, чем на выборах 5 лет назад. Явка избирателей превысила 66%.

Отметим, что 73-летний Земан известен своими исламофобскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России. Земан также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.