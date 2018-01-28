Наибольшая угроза для Польши может исходить от России, – премьер-министр Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что наибольшая угроза для его страны может исходить от России.

Об этом пишет «Польское Радио».

- Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России. Я думаю, что то, что Россия делает в Украине, очень опасно, - заявил Моравецкій.

Он также заявил, что скептически относится к строительству газопровода Nord Stream 2, который должен соединить Россию и Германию.

Матеуш Моравецкий заявил о необходимости создания второй и третьей линии обороны в случае, если российская армия двинется вглубь Украины.

- И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Понятно, мы этого не знаем; надеемся, что не сдвинется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия, - заявил глава правительства.

Напомним, новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как «геноцид на Волыни» забывать нельзя.