Порошенко посетит Венский бал в качестве личного гостя президента Австрии

8 февраля февраля Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в столицу Австрии Вену. Эта поездка состоится по приглашению приглашению Федерального президента страны Александера Ван дер Беллена.

Как сообщает пресс-служба Президент Украины, во время визита состоятся двусторонние переговоры, в которых еще будет участвовать новоназначенный Федеральный канцлер Себастьян Курц.

«Во время встреч будут обсуждаться вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины», - подчеркивается в заявлении президентской канцелярии.

Кроме того отмечается, что в рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение руководителями государств Венского оперного бала, на который Президента Украины приглашены как личного почетного гостя Президента Австрии.

В пресс-службе украинского президента подчеркнули, что Венский оперный бал - ежегодный государственный мероприятие, в котором принимает участие руководство страны, а президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие председателя одного из государств как личного гостя.