И.о. мэра Николаева на два месяца отстранила от должности начальника управления коммунальной собственности

Исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова на два месяца отстранила от исполнения обязанностей начальника управления коммунальной собственности Юрия Гавриша.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собственного источника в Николаевском городском совете.

По информации издания, Юрий Гавриш отстранен от должности на время проведения служебного расследования. Инициировано расследование было относительно закупки программы для работы реестра коммунальной собственности, который показывает на карте городскую недвижимость, коммунальный транспорт и другие объекты с детальным их описанием. На его разработку из городского бюджета было выделено более полумиллиона гривен.

Примечательно, что согласно данным системы публичных закупок «ProZorro», для создания реестра управление подписало в начале ноября 2016 года пять договоров на выполнение различных услуг. Так, ООО «Смарт Сити Николаев» (учредители: Ирина Андрейчева, Николай Линчаковский, Александр Олейников, Юрий Решетник (также соучредитель ОО «Электронная Николаевщина»), директор – Денис Перевалов) за 183 тысячи гривен занимались разработкой программного комплекса «Реестр коммунального имущества». Киевское ООО «30 меридиан» (учредители: Святослав Жлуктенко, Владимир Кашпоров (директор), Федор Мартинов, Юрий Олейник, Евгений Поремчук) за 197 тысяч 867 гривен разрабатывали ПО модуля межсистемного взаимодействия информационных систем и подсистемы визуализации и поиска данных по объектам коммунальной собственности в сети Интернет. Еще за 117 тысяч 860 гривен «30 меридиан» предоставили услуги по конфигурированию программного обеспечения. Николаевское коммунальное предприятие «Городской информационно-вычислительный центр» за 135 тысяч помогло управлению с разработкой и внедрением новой версии МКР ИАС «Аренда коммунальной собственности». А за 98 тысяч гривен ФЛП Святослав Жлуктенко (также соучредитель «30 меридиан») предоставил услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам.

Сам Юрий Гавриш назвал презентованный в мае прошлого года реестр «вершиной айсберга», так как по его словам, большая часть работы, которая была проделана недоступна для просмотра пользователями.

Стоит отметить, что в октябре, в ходе своего отчета, заместитель Николаевского городского головы Николаева Юрий Степанец, отвечая на вопросы депутатов, относительно того были ли выявлены нарушения со стороны начальника управления коммунальной собственностью Юрия Гавриша при закупке реестра, Степанец сообщил, что не единожды сообщал о результатах проверки бывшему тогда мэром Александру Сенкевичу.

«Они закупали программу в прошлом году, когда департамента (управления коммунсобственностью, – ПН) еще не было. Наш департамент (внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции, – ПН) провел расследование и установил нарушение со стороны начальника управления Гариша. Деньги были заплачены за работы, которые не были выполнены. На имя городского головы была направленна записка о необходимости привлечения к ответственности начальника управления коммунсобственности», - заявил тогда Юрий Степанец.

Как известно, в конце декабря прошлого года, исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова объявила выговор начальнику управления коммунального имущества Юрию Гавришу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по организации подготовки проектов решений, которые выносятся на сессию.

До этого депутат Игорь Копейка заявил, что предложенные проекты решений были изменены начальником управления коммунальной собственности Юрием Гавришем. После чего депутат Олег Солтыс заявил, что видит необходимость объявить дисциплинарное взыскание Юрию Гавришу.

Также ранее сообщалось о том, что заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец сообщил о том, что были обнаружены нарушения со стороны начальника управления коммунальной собственности Юрия Гавриша при закупке программного обеспечения для работы реестра коммунальной собственности.