При Януковиче Манафорт создал в Украине «теневое» правительство, - западные СМИ

Американский политтехнолог Пол Манафорт, который был советником экс-президента Украины Виктора Януковича, за время работы в Киеве обрел такое политическое влияние, что фактически создал «теневой» Кабмин.

Об этом говорится в расследовании журналиста Фрэнклина Фоера, опубликованном в американском издании The Atlantic.

Информацию о том, что во времена президентства Януковича Манафорт имел в Украине огромное политическое влияние, подтвердил его бизнес-партнер Рик Гейтс.

Мы работаем в Украине долгое время. И у Пола есть целая отдельная теневая правительственная структура. В каждом министерстве у него был свой человек, — рассказал Гейтс.

За 10 лет сотрудничества американский политтехнолог сумел выстроить с Януковичем очень близкие отношения. Фоер утверждает, что Манафорт «плавал голым со своим боссом после посещения бани, а также играл в теннис вместе с ним в Межигорье»,

После победы Януковича на президентских выборах в 2010 году Манафорт получил право появляться в правительственных кабинетах «в любое время».

Как говорится в расследовании, политтехнолог имел настолько сильное влияние на беглого экс-президента Украины, что министерства были вынуждены обращаться к Манафорту с просьбой передать Януковичу их мнения и аргументы.

Напомним, ранее сообщалось, что Манафорт может быть причастен к отказу Украины от евроинтеграции в 2013 году.