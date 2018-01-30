Журналисты рассказали, кто из Кабмина спас от увольнения главу Госаудита, подозреваемую в незаконном обогащении

Письмо от Кабинета министров Украины, после которого Соломенский суд Киева отказался увольнять руководителя Госаудиторской службы Лидию Гаврилову, подписал заместитель госсекретаря Владимир Федорчук.

Об этом сообщает «Bihus.info».

Письмо-характеристику от правительства подозреваемая в незаконном обогащении глава ГАС передала суду во время рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ о ее отстранении с занимаемой должности. После чего, Соломенский суд решил не увольнять ее.

По этому поводу в САП заявили, что Кабмин напрямую вмешался в дела суда. В ведомстве считают письмо своеобразным советом суду, как поступить.

«Считаем это ярким примером недопустимого вмешательства органов государственной исполнительной власти, не уполномоченных предоставлять независимому суду никаких указаний или советов, в осуществление правосудия», — заявили в САП.

Напомним, 23 января детективы НАБУ сообщили главе Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных. В свою очередь Глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова считает обвинения в незаконном обогащении, которые предъявило ей НАБУ, местью. Она уверяет, что нажила свое состояние законным путем, заявив, что «золотые слитки имеет каждый гражданин».