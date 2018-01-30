Отдых Генпрокурора Луценко на Сейшелах стоил более 50 тысяч евро, - СМИ

Отдых семьи генерального прокурора Украины Юрия Луценко на Сейшельских островах стоил минимум 52 тысячи евро.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы Схемы.

По информации журналистов, Луценко с семьей арендовал на восемь ночей две виллы с видом на океан гостиничного комплекса Four Seasons Resort на острове Маэ с 3 января по 11 января 2018 года. В двух виллах проживали сам генпрокурор, его жена Ирина, сын Виталий и сын Александр с женой.

Согласно официальным данным Four Seasons, виллы категории «на холме с видом на океан» имеют площадь 186 кв.м. Средняя стоимость аренды одной такой виллы - 2648 евро за ночь. Таким образом, восьмидневная аренда одной виллы составляет 21184 евро, двух - 42368 евро.

Кроме этого, журналисты сообщают, что семья заплатила наличными 10473 евро за дополнительные услуги, в частности, за аренду вертолета (1440 евро), расходы в магазине сувениров (1265 евро).

В комментарии Радио Свобода генпрокурор объяснил, что расходы на отдых на Сейшельских островах будут указаны в следующей декларации. По его словам, его сын-бизнесмен предоставил основные средства для оплаты отдыха.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Порошенко за 6 дней отдыха на Мальдивах заплатил 14 миллионов гривен.