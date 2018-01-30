«Собака лает, караван идет»: Путин отреагировал на публикацию США «кремлевского списка»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал публикацию США так называемого «кремлевского доклада».

Об этом сообщает «ТАСС»

«В целом, я не видел этого документа: ни список, ни приложения….  В целом по этой тематике. Нам больше всего нужно думать о себе, заниматься экономикой, сельским хозяйством , нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранения, образования и тогда в конце-концов придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать пугать или пытаться сдерживать наше развитие, вот самое главное, чем мы должны заниматься. Руководствуясь известным правилом: «собака лает, караван идет»»,  – сказал Путин.

Напомним, ранее Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад». В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Роман Свиридов

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