Российские олигархи из «кремлевского списка» за один день потеряли более миллиарда долларов

Российские миллиардеры, которых Министерство финансов США внесло в «кремлевский доклад», за день потеряли 1,1 миллиардов долларов.

Об этом, ссылаясь на данные онлайн-рейтинга «Forbes», сообщает «РБК».

Так, после публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $1,06 млрд.

«Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на $226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) — на $205 млн, Сулеймана Керимова («Полюс») — на $102 млн», — пишет «РБК».

Издание констатирует, что рынок не слишком активно отреагировал на доклад Минфина США. В целом потери миллиардеров составляют 0,3% от их совокупного богатства в 420 млрд долларов. При этом некоторые российские бизнесмены даже увеличили свои активы.

Напомним, ранее Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад». В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Множество путинских политиков посчитали, что публикация доклада свидетельствует о разрыве отношений между странами.