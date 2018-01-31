Депутаты Снигиревского горсовета одобрили проект об объединении города и всех сельских советов района в единую ОТГ

Депутаты Снигиревского городского совета единогласно одобрили проект решения о добровольном объединении территориальных громад в единую ОТГ с центром в городе Снигиревка.

За данное решение проголосовали 18 депутатов, сообщает интернет-издание «Мой город».

Как пишет издание, при обсуждении повестки дня депутат городского совета Евгения Дыгало предложила рассмотреть вопрос о добровольном объединении территориальной общины. По ее словам, были проведены общественные слушания, которые прошли успешно и по результатам которых жители согласились на объединение. Кроме того, в городской совет поступило согласие на объединение от восьми сельских советов — Афанасьевского, Васильевского, Калиновского, Кобзарцовского, Нововасилевского, Павловского, Першотравневого и Тамаринского сельских советов.

«Решение есть в городском совете, и поэтому следующий шаг, который мы должны сделать — принять свое решение о добровольном объединении территориальной громады и направить его в облгосадминистрацию для экспертизы на соответствие Конституции Украины», — отметила депутат.

В результате голосования депутаты единогласно одобрили проект решения о добровольном объединении территориальной громады. После принятия решения городской голова в пятидневный срок обязан представить данный проект решения Николаевской облгосадминистрации для предоставления заключения о соответствии решения Конституции и законодательству Украины.