Экс-губернатор Садыков заявил, что будет баллотироваться в мэры Николаева

Александр Садыков Недавно назначенный на должность заместителя городского головы Николаева Александр Садыков заявил, что будет баллотироваться в мэры.

Об этом он заявил в эфире телеканала «НИС-ТВ».

- Все мы видим, в каком состоянии находится наш город. Мы теряем в темпах развития. Развития никакого нет, мы стагнируем из года в год. Очень обидно слышать от гостей и жителей нашего города, что остальные города двинулись вперед, а мы становимся хуже… Глядя на эту ситуацию, я для себя решил, что я буду на ближайших выборах баллотироваться в мэры, - сказал Садыков.

Также он признал, что пошел на должность вице-мэра с претензиями на будущие выборы.

- А для того, чтобы баллотироваться в мэры, одного желания, бывших успехов на других должностях не хватает. Для этого нужно погрузиться полностью в проблемы города. И почувствовать, чем живет город, лучше [всего] на месте заместителя городского головы, в отсутствие городского головы по сути, - пояснил он.

Отметим, что Садыков стал первым политиком, который заявил о намерении стать кандидатом в мэры Николаева. Ранее Садыков возглавлял Николаевскую ОГА в 2005-2007 годах.

Напомним, что 10 октября и.о. городского головы Татьяна Казакова подписала ходатайство в Верховную Раду Украины с просьбой назначить внеочередные выборы Николаевского городского головы в связи с оглашением мэру Николаева Александру Сенкевичу недоверия и принятым депутатами решением о досрочном прекращении его полномочий.

Согласно закону, выборы мэра Николаева должны быть назначены не позднее чем в 90-дневный срок после досрочного прекращения полномочий городского головы. На данный момент прошло 114 дней с момента, как Казакова подписала решение горсовета об «импичменте» Сенкевичу. При этом никаких подвижек в решении вопроса внеочередных выборов мэра Николаева от Верховной Рады нет. Очередные выборы мэра Николаева должны пройти в 2019 году.