В суд вызвали экс-вице-мэров Николаева по делу о назначении их приемников

В Николаевский окружной административный суд вызывают бывших заместителей городского главы Николаева и одного новоназначенного по админпроизводству относительно назначения новых вице-мэров и управляющего делами исполкома горсовета.

Об этом сообщается на сайте суда.

Как известно, согласно решению горсовета № 32/1 от 21 декабря 2017 года – «О внесении изменений в решение городского совета от 15.12.2016 №12/3 «Об утверждении на должности заместителей городского головы и управляющего делами исполнительного комитета Николаевского городского совета» - в отставку отправили «старых» вице-мэров и назначили «новых»: Владимира Крыленко, Юрия Андриенко, Сергея Диндаренко и Александра Садыкова. Также новой управделами горсовета этим решением назначили Юлию Литвинову, которая уже написала заявление на увольнение.

Позже депутат Николаевского городского совета Ростислав Филевский обратился в суд с иском об отмене этого решения горсовета о назначении чиновников.

В суд вызывают экс-вице-мэров Валентину Бондаренко, Евгения Шевченко, Антона Турупалова, Андрея Давиверина и одного нового – Сергея Диндаренко.

Подготовительное заседание в админсуде назначили на 15 февраля в 10:00.

Напомним, что вопрос официального назначения заместителей городского головы остается открытым. В частности, Владимир Крыленко и Александр Садыков до сих пор не назначены на должности заместителей городского головы Николаева. Крыленко пока не может вступить в должность первого заместителя, так как ее занимает Андрей Дадиверин, находящийся в отпуске, а Александр Садыков пока еще не подал заявление о приеме на работу.

Из утвержденных вице-мэров официально назначен только Сергей Диндаренко. При этом Александр Омельчук и Юрий Степанец также являются уже назначенными заместителями, так как были трудоустроены еще при экс-мэре Александре Сенкевиче.