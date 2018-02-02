Вице-мэр обвинил команду Сенкевича в «страусиной политике» в решении транспортной проблемы

Вице-мэр Николаева Александр Садыков раскритиковал своих предшественников в городской власти за то, что они не решили транспортную проблему в городе.

Об этом он заявил в эфире телеканала «НИС-ТВ».

- Предыдущая администрация вела страусиную политику, пряча голову в песок от существующей проблемы.

- Ни одна из предыдущих администраций к вопросу транспортной стратегии, видения, как кто передвигается, и как это должно быть, к сожалению, эту работу не делала. Разговоры мы слышали, форумы проводили, результата не увидели, - сказал Садыков.

Напомним, что предшественником Садыкова на должности заместителя городского головы, отвечающего за вопросы транспорта, во времена мэрства Александра Сенкевича был Антон Турупалов. Ранее вице-мэр Юрий Степанец заявил, что Турупалов, который курировал вопрос получения кредита от Европейского инвестиционного банка на приобретение транспорта, отозвал письмо с согласованием 2,9 миллиона евро и попросил вместо них 10 миллионов евро, в результате чего банк принял отрицательное решение по запросу.

Также Садыков высказался об управлении транспорта Николаевского горсовета, в котором кадровый кризис.