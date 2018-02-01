«Народный фронт» больше всех политических партий тратит средств на рекламу в медиа, - исследование

«Народный фронт» больше всех политических партий тратит средств на рекламу в медиа, меньше всего – «Оппозиционный блок».

Об этом говорится в исследовании Общественного движения «ЧЕСНО».

«За год на рекламу в медиа партии совокупно потратили 55 млн гривен, то есть менее 15% от общей суммы всех расходов», – отмечает автор материала.

Так, согласно результатам исследования, НФ потратил за год 33,2 млн грн, партия Ляшко – 13,3 млн, «Самопомич» – 7,3 млн, БПП – 0,8 млн, «Батькивщина» – 0,5 млн, а «Оппозиционный блок» – 0,2 млн.

«БПП потратил на медиа меньше процента, в то время как у РПЛ и «Народного фронта» эти суммы составляли 35% и 38% от общей суммы расходов соответственно», – говорится в материале.

Кроме того, «ЧЕСНО» сравнил типы медиа, которые пользуются спросом у каждой из партий.

«Внимательно наблюдая, на какие каналы коммуникации партии тратят средства, можно увидеть, на какую аудиторию они ставят в будущей предвыборной гонке», – поясняет автор.

По результатам исследований, «Радикальная партия», «Народный фронт» и «Самопомич» больше тратят на телевидение, а БПП, «Батькивщина» и «Оппозиционный блок» – на печатные СМИ.

В то же время продвижение в интернете пользуется значительным спросом только у «Самопомочи», а «Народный фронт» «есть везде».

Отмечается также, что большинство «эфиров «Оппоблока» приходится на медиа Юга и Востока Украины, а «Батькивщины» – Центра и Полесья, а БПП покупает печатную рекламу преимущественно в районных газетах.

«Вероятно, это делается с прицелом на следующие парламентские выборы, на которых БПП будет ставить именно на региональных избирателей», – предполагает автор.

Напомним, троих николаевских нардепов «поймали» на кнопкодавстве во время голосования за закон о назначении губернаторов.