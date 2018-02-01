Для получения кредита газ в Украине должен подорожать, - МВФ

Принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню являются основными условиями по программе расширенного финансирования МВФ для Украины.

Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в ходе мероприятие Европейской бизнес ассоциации «Eba Global Outlook 2018: Think beyond. stay ahead» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Говоря о сотрудничестве МВФ и Украины, он отметил, что внедрение рыночных цен на газовом рынке является необходимым для того, чтобы избежать искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности. Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение», — сказал Люнгман.

Среди других задач он выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

Глава представительства МВФ отметил, что международные резервы Украины, выросшие до $19 млрд, необходимо наращивать до $30 млрд, чтобы обеспечить защиту от внешних шоков.

Люнгман также призвал ориентироваться на рост продуктивности труда в политике повышения зарплат, так как чрезмерное увеличение зарплат повредит стабильному росту.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что готов пойти на уступки МВФ в вопросе повышения цены на газ.