Против фигурантов «кремлевского списка» введут санкции, - Минфин США

Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саега.

В частности, Мнучин заявил, а Саег подтвердил, что результатом "кремлевского доклада" будет введение санкций.

По словам последнего, отчет содержит засекреченное приложение. Это сделано для того, чтобы избежать возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами, а также чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.

«Минфин (этим докладом - ПН) дал понять, что мы сосредоточены на том, чтобы противодействовать дестабилизирующей деятельности России», - сказал Саег.

Напомним, ранее Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад». В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Множество путинских политиков посчитали, что публикация доклада свидетельствует о разрыве отношений между странами.