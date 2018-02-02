Юрдепартамент Николаевского горсовета готовит кассацию на решение о признании незаконного зонинга, - Казакова

Николаевский городской совет готовит кассацию на решения судов относительно признания незаконным Плана зонирования города Николаева и работает над новыми градостроительными документами.

Об этом в пятницу, в ходе второго пленарного заседания 34 сессии Николаевского городского совета VII созыва заявила исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретаря Николаевского горсовета Татьяна Казакова, передает отдел информационного обеспечения.

Так, в ходе сессии, заместитель городского головы Юрий Андриенко доложил депутатам о ситуации, которая сложилась в городе в связи с отменой решения о Плане зонирования города.

Юрий Андриенко - Постановлением Николаевского окружного административного суда от 6 ноября 2017 года признано незаконным решение Николаевского городского совета от 11 августа 2016 №6/3 «Об утверждении Плана зонирования территорий города Николаева» с момента его принятия. По результатам апелляционного пересмотра постановление Николаевского окружного административного суда вступило в силу 30 января 2018 года. Учитывая это, по заключению юридического департамента, мы можем принимать и рассматривать только решения, касающиеся существующих договоров аренды. Все остальное пока не принимается, - сказал вице-мэр. - Юридический департамент готовит кассацию. Надеюсь, будет принят во внимание тот факт, что депутатами городского совета принято решение о внесении изменений в зонинг.

При этом Юрий Андриенко сообщил, что начата работа по подготовке нового Генерального плана города и Плана зонирования, объявлен первый тендер.

- По крупным инвестиционным проектам есть возможность заниматься по-другому пути, - отметил он.

И.о. городского головы-секретарь городского совета Татьяна Казакова подчеркнула:

- Когда принимался зонинг, было требование внести соответствующие изменения. За полтора года этого не сделали. При отмене Плана зонирования «зависли» все решения по земельным сессиям. Более того, пострадали участники АТО, ведь вы помните, что были пакеты по 250 решений по отводу им участков земли. То есть, бездействие управления градостроительства и архитектуры за полтора года привела к тому, что общественность подняла вопрос по отмене этого зонинга. Начиная с октября 2017 года, мы провели все работы, чтобы План зонирования был. Со стороны депутатского корпуса сделано максимум, чтобы показать, что это один из основных вопросов для развития земельных отношений в Николаеве, увеличения поступлений в городской бюджет. Хочу напомнить, что за последние три года поступления в бюджет составили 217-218 миллионов гривен. К сожалению, суд не прислушался к нашим выводам и не учел решение о внесении изменений в План зонирования, принятое депутатами в конце прошлого года. Мы продолжаем бороться, подаем кассацию, и параллельно работаем над новым Генеральным планом города и Планом зонирования.

Напомним, что Николаевский городской совет с 30 января не может передавать землю в пользование или собственность. Это случилось из-за признания незаконным Плана зонирования территории Николаева.