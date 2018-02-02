«Пусть скунсы разберутся», - Луценко заявил, что к делам Злочевского Генпрокуратура не имеет отношения

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура не имеет отношения к закрытию дел против бизнесмена и экс-министра Николая Злочевского, поскольку все производства передала в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом он сказал во время брифинга в пятницу, передает «Украинская правда».

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему, по какому деле приезжал в Украину Злочевский, о чем сообщалось накануне, Луценко отметил, что не знает, почему приезжал бизнесмен и узнал об этом из СМИ.

Однако, по его словам, это стало возможностью «для внесения ясности» по уголовным производствам, открытых против него.

- В декабре 2015-январе 2016 годов Генпрокуратура передала все дела по действиям вокруг бизнеса Злочевского, а также о деятельности его как министра украинского правительства по требованию Национального антикоррупционного бюро, - сказал Луценко.

Он добавил, что НАБУ вправе истребовать в интересах собственного следствия любое уголовное производство из других органов.

По его словам, эти дела были переданы бюро. А в 2017 году Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла против Злочевского одну из них, а именно, злоупотребление служебными лицами Минэкологии при выдаче специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям.

Глава ГПУ отметил, что, насколько ему известно, другие производства до сих пор находятся в расследовании антикоррупционного бюро.

- Поэтому, надеюсь, что хотя бы сейчас, все те скунсы, которые полтора года говорили, что Луценко виноват в закрытии дел против Злочевского, разберутся и обратят свое внимание на положительные моменты в деятельности Генпрокуратуры, - заявил Луценко.

- К чему к чему, но к закрытию дел или к долгому расследования производств по Злочевскому, ГПУ не имеет никакого отношения, - добавил он.

Генпрокурор также рассказал, что в июле 2016 года по материалам государственной фискальной службы его ведомством было открыто собственное, новое производство по уклонению от налогов одной из подконтрольных Злочевскому фирм.

По его словам, в ходе этого дела обвинения предъявили бухгалтеру, которая использовала фиктивные фирмы для уклонения от налогов, а позже в госбюджет было возвращено 200 миллионов гривен.

Луценко добавил, что ГПУ «сделала все, что могла сделать в своей части, а все остальное находится в руках антикоррупционного бюро».

Как известно, Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой. В январе 2015 ГПУ объявила Злочевского в розыск. Ранее сообщалось, что Злочевский встречался с Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал.

После этой встречи, осенью прошлого года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

Месяц назад, в январе 2017 года Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

«Это решение является результатом совместной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group», - говорится в пресс-релизе.

Основная часть месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании из Burisma Holdings, была выдана за два периода.

Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй – на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр – единственный на сегодня в стране распорядитель спецразрешений на пользование недрами.

Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

Напомним, ранее Луценко заявил о выявлении еще одной «газовой схемы» - к ней причастен экс-министр экологии Николай Злочевский.