Заявление Луценко о продаже «вышек Бойко» может сорвать иск к России, - СМИ

Заявление главы ГПУ Юрия Луценко о том, что Украина может продать две «вышки Бойко», подрывает позицию украинского государства в международных судах.

Об этом пишет zn.ua, ссылаясь на источник в украинской группе юристов, занимающихся сопровождением дела в рамках иска Украины против России, относительно нарушений положений Конвенции ООН по морскому праву.

«Мы постоянно повторяем, что Россия заблокировала доступ Украине к ее ресурсам и незаконно конфисковала украинские самоподъемные буровые установки, расположенные на территории Одесского, Голицынского, Архангельского и Штормового газоконденсатных месторождений. При этом Луценко заявляет, что Украина собирается продавать «вышки Бойко». Где же логика? Подобными заявлениями генпрокурор подрывает позицию украинского государства в международных судах. Продажа этих вышек будет иметь негативные последствия для наших исковых требований в Арбитражном трибунале по иску Украины против России относительно нарушений РФ положений Конвенции ООН по морскому праву», — заявил источник.

Юрист отмечает, что Украина должна подать свой меморандум в Арбитражный трибунал уже 19 февраля: «Заявление Луценко не просто предоставляет аргументы российской стороне относительно отсутствия нарушений в ее действиях, но и дает возможность Арбитражному трибуналу отклонить исковые требования Украины».

Издание также отмечает, что «вышки Бойко» фигурируют и в претензиях «Нафтогаза» к России в рамках иска, рассматриваемого Международным трибуналом при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в соответствии с украино-российским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Заявление Луценко больно бьет и по позиции «Нафтогаза», практически нивелируя его шансы на выигрыш», — заметил источник.

Также юрист раскритиковал главу ГПУ за высказывание о том, что покупатель после совершения сделки может попытаться вернуть в собственность вышки или взыскать средства за их изъятие у законного владельца с руководства оккупационной власти или России. По его словам, это заявление противоречат логике и свидетельствуют о непонимании Луценко правовых последствий подобных действий.

В связи с заявлениями главы Генеральной прокуратуры, спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что они не были осведомлены о планах ГПУ относительно продажи «вышек Бойко».

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов, АРМА) может продать захваченные РФ в Крыму самоподъемные буровые установки третьим лицам для последующего взыскания ими через международные суды.