«Не является территорией России»: посольство Украины призывает СМИ Молдовы не называть Крым «русским»

Посольство Украины в Кишиневе призвал СМИ Молдовы не называть аннексированный Крым «российской» или «спорной» территорией.

Об этом говорится в сообщении, направленном Координационном совете по телевидению и радио Молдовы, передает Европейская правда.

«Весь цивилизованный мир ввел санкции против России в качестве наказания за аннексию Крыма, суверенного части Украины. Крым не является территорией России, ни «спорной территорией». Автономная Республика Крым и город Севастополь являются территориями Украины, временно оккупированные Российской Федерацией», - говорится в заявлении посольства Украины.

Украинское посольство напомнило о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года «О территориальной целостности Украины», а также о резолюции от 19 декабря 2016 и от 19 декабря 2017 года «О ситуации в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)».

«Украина рассчитывает на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение к территориальной целостности и суверенитета Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права», - говорится в обращении.

Отметим, что во время предвыборной кампании в Молдове Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России. Впоследствии он повторил заявление о «российском Крыме» и объяснил свои соображения. Однако, с момента вступления в должность президента Додон ни разу не посещал Украину, хотя неоднократно выражал готовность осуществить визит в Киев.

Напомним, что кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что Крым по праву принадлежит Украине.