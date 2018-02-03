«Чтобы помешать «Маршу за импичмент», - Саакашвили заявил, что АП проплатило акцию общественникам

Лидер «Движения новых сил» Саакашвили заявил, что ОО «Авто Евро Сила» по заказу Администрации президента планирует провести в центре Киева акцию 4 февраля, чтобы помешать проведению «Марша за импичмент».

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«В последний момент организаторы изменили время и назначили начало акции так, чтобы она совпадала с нашим многочисленным Маршем за отставку Порошенко», - заявил он.

По его словам, у него есть точная информация, что глава «Авто Евро Силы» получил деньги от Администрации президента, чтобы помешать маршу.

«Одновременно администрация выставила металлические конструкции на Крещатике, чтобы мы не смогли поставить сцену», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Апелляционный суд Киева избрал Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.