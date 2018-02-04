В Киеве Саакашвили провел марш за импичмент Порошенко

В воскресенье, 4 февраля, Михаил Саакашвили после целого месяца перерыва выводит людей на марш за импичмент президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает «Страна».

Решение возобновить акции протеста Саакашвили озвучил после проигрыша в Апелляционном суде, который приговорил его к ночному домашнему аресту. Маршрут заявлен традиционный – от парка Шевченко, далее по Крещатику и на Майдан.

Однако на этот раз не факт, что все пройдет столь гладко, как было накануне. На Крещатике как раз сегодня проходит акция «АвтоЕвросилы» - организации, представляющей интересы владельцев машин на литовских номерах.

А бульвар Шевченко уже перегородили автобусы Нацгвардии – широкой колонне пройти там будет крайне проблематично.

Маршрут митинга изменен - акция состоится не на Майдане Независимости, как обычно, а на Европейской площади. Протестующие вышли с новыми плакатами: "Пока украинцы воюют, президент гуляет на Мальдивах?! Дезертира Порошенко в тюрьму!" Скандируют "Чемодан - вокзал - Мальдивы".

"Импичмент вместо революции", - гласит один из основных призывов митинга, который выставили щитом в начале колонны.

По данным нардепа Деревянко, полиция полностью перекрыла доступ к Майдану, установлены металлические конструкции. На митинге Деревянко зачитал резолюцию к властям:

- Наше главное требование - отставка Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на Майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины, - зачитал Деревянко.

До 18 февраля Саакашвили обещает представить альтернативное правительство и кандидатов в президенты.