И.о. мэра Николаева все-таки назначила Индикова и.о. директора телеканала «Март»

Ярослав Индиков (в центре фото) Исполняющая обязанности Николаевского городского головы, секретарь горсовета Татьяна Казакова назначила бывшего руководителя областного телеканала «Николаев» на должность и.о. директора коммунального предприятия «Март».

Об этом сообщают «Новости-N» со ссылкой на Казакову.

По её словам, после окончания контракта с многолетним руководителем телеканала «Март» Александром Соколовым обязанности директора исполняла Алина Кокошко. 2 февраля Кокошко написала заявление с просьбой передать её полномочия Ярославу Индикову, так как сама она переводится на должность главного редактора в КП «Март».

Также Татьяна Казакова отметила, что для назначения исполняющим обязанности кандидатуру Индикова согласовывать на депутатских комиссиях не нужно, так как речь не идет о полноправном назначении.

Напомним, что ранее, 29 декабря 2017 года было опубликовано фото распоряжения Казаковой №537 о назначении на должность руководителя телекомпании «Март» Ярослава Индикова с 3 января 2018 года. После того как в соцсетях указали, что руководителя «Марта» можно сменить только по решению сессии горсовета, в мэрии сообщили, что этот вопрос вынесут на сессию. Затем 18 января Казакова опровергла назначение Индикова на должность директора телеканала.

Вскоре коллектив «Марта» обратился в постоянную депутатскую комиссию по вопросам прав человека с просьбой рассмотреть вопрос о нарушениях законности в процессе увольнения гендиректора телекомпании Александра Соколова, а также дать оценку действиям и высказываниям Татьяны Казаковой в отношении канала. Журналисты посчитали, что и.о. мэра намекнула на то, что они якобы «необъективны, нарушили журналистские стандарты и «поливали грязью» фракции». После этого Казакова вступила в публичную дискуссию Алиной Кокошко, которая временно руководила телеканалом.